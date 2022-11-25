九合一大選倒數1日，民進黨立法院黨團總召柯建銘25日繼向台北市長柯文哲、民眾黨新竹市長候選人高虹安「道歉」後，再度透過臉書發文表示，他最不原諒柯文哲只為選總統，而引進高虹安這種高傲的斐陶斐，再加上「貪污被告」，是史上最離譜候選人，只會摧毀故鄉跟破壞價值而已；他更質疑，新竹到底得罪柯文哲什麼？為何要如此造孽？

柯建銘透過臉書說，柯文哲常講他們是20多年老友，可是「現在怪怪，以後如何做朋友？」，他只能說平時與戰時不一樣，道不同，不相為謀。

柯建銘指出，昨晚他透過臉書為最近以最嚴厲口吻批判柯文哲和高虹安，說聲對不起，是要告訴柯文哲，他們同為新竹鄉親與醫師，為何對「新竹的仁心仁術」看法如此不同，意在「提醒你、批判你，我的看法，不要誤解，是攻擊前的號角」。

柯建銘表示，他最不能原諒柯文哲引進高虹安這種高傲斐陶斐，只為當選總統的墊腳石，又是貪污被告，集所有不可能選舉條件於一身的「史上最離譜候選人」，欲摧毀故鄉、破壞價值。

「新竹得罪你什麼？你為何要如此造孽？你要如何面對鄉親？」柯建銘認為，這樣的顛覆是選總統不是終南捷徑，只是南柯一夢罷了，高虹安將成壓倒民眾黨最後一根稻草，民眾黨選後會從台灣政治天際線消失。