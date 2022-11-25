台灣高鐵公司自本月4日起，連續4個星期五，在沿線11個車站及高鐵總公司舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，以行動實踐在地關懷。高鐵台中站25日舉辦最終場捐血活動，吸引301位民眾參與，共募集431袋熱血，捐血數創新高。

台中捐血中心企畫課長陳家綺表示，這3年受到疫情影響，不少需要手術的病患已經不能再等待，近期開刀病患增加連帶導致全台血液供不應求，光是中彰投雲等區域每日就需要約1800袋；目前A型、B型及O型血型庫存量都剩不到4天，呼籲民眾一起挽袖幫助需要幫助的人。

台灣高鐵公司與台中捐血中心共同合辦「寒冬送暖 捐血傳愛」，25日在高鐵台中站長邱奕貴的號召下，不僅站務、維修及車務等單位同仁熱情參與，三鐵共站的好伙伴台中捷運、台鐵和鐵路警察、保全、店家也都前來響應。

台灣高鐵公司祭出禮品，民眾每捐出1袋熱血即可獲贈「台灣高鐵造型抱枕」1個，捐出第2袋則贈送高鐵盥洗包、雨傘及餐具組等精美禮品1份，吸引往來旅客及民眾熱情參加；更有父母、爺爺奶奶特地來到高鐵車站捐血，就是為了要給小朋友可愛的高鐵造型抱枕。

邱奕貴表示，台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」自2012年舉辦以來，已邁入第11年，累計募集近1萬8千袋捐血量。今年活動自本月4日起共完成12場次捐血活動，每場次都吸引不少員工及熱血民眾前來捐血，盼能減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力，讓時速300公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖。