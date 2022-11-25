澳洲新州(NSW)傳出一名76歲阿公對決3公尺長巨蟒，英勇救回金孫一命。當時男童在游泳池旁突然被蟒蛇纏住腳踝，下秒整個人消失被拖進泳池，老翁見狀隨即跳進水裡，歷經20秒搏鬥才順利將它制伏。

76歲阿公對決3公尺長巨蟒，英勇救回金孫一命。

據當地媒體第九新聞(9News)25日報導，事件發生在澳洲東部知名海岸區拜倫灣(Byron Bay)，5歲小男童博(Beau)當時在家外頭玩耍，突然被暗藏在樹叢的一條巨蟒突襲，先是纏住博的腳踝，接著大口咬下，現在回想起來仍心有餘悸。男童父親班(Ben Blake)還原驚險過程，表示自己當時在旁邊喝著啤酒休息，餘光瞥見一個巨大黑影鑽出來。

博無力抵抗蟒蛇的力量，很快地整個人被拖進一旁泳池，阿公艾倫(Alan Blake)沒有遲疑跳進水中救人，先是抱住孫子，接著鎖定蛇的頸部用力鎖死，與班合力拉扯約20秒後成功把他們分開。人蛇激戰後，男童立即被送往醫院治療，院方指出，還好元凶是隻鑽石蟒並沒有毒性。