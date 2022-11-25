大陸女星張嘉倪因演活《延禧攻略》中的最美妃子順嬪，讓她再創演藝事業巔峰，而35歲的她與高富帥老公買超育有2個小孩，還曾攜手參加夫妻實境秀節目《妻子的浪漫旅行2》，恩愛模樣令多少人稱羨不已；豈料，買超遭直擊深夜摟美女上酒店，隔日女子才離開，偷吃一事讓網友想到當初他還公開告白張嘉倪，如今看來超諷刺。

張嘉倪老公買超被大陸知名狗仔劉大錘爆料，在9月多跟拍他多日，沒想到發現他居然背著張嘉倪偷吃，與朋友聚會後回酒店休息，深夜2點左右一名美女搭車到酒店找他，他親自下來帶人上酒店，還溫柔地幫忙提東西，再伸手摟著女方，互動相當親暱。

買超被拍到出軌，摟美女上酒店。（圖／摘自微博）

買超出軌事件曝光後，有網友想起10月左右張嘉倪被發現與友人喝醉，就有婚變一說，隨即張嘉倪本人跳出來闢謠；但以狗仔爆料的時間點，買超在9月22日摟美女上酒店，張嘉倪10月買醉，把兩件事串起來後推敲張嘉倪早就知曉，紛紛替她抱不平，「女神那麼漂亮也沒逃過花心豪門」、「心疼張嘉倪」、「節目上那些告白變得好諷刺」、「張嘉倪35歲狀態好成這樣還出軌，眼睛長屁股上」。

張嘉倪昔日透過瓊瑤劇《又見一簾幽夢》女主角身份出道，盛世美貌立刻獲得大票觀眾欣賞，近年則因演活《延禧攻略》中的最美妃子順嬪，又成功圈粉無數，目前仍相當活躍於戲劇圈；張嘉倪27歲生日聚會被高富帥男友買超（買鏡宇）求婚，隔年結婚，婚後更生下2個小孩，還一起上過實境秀《妻子的浪漫旅行2》曬恩愛。