前立委郭正亮。（資料照片）

九合一選舉明（26）日即將投票，候選人紛紛把握時間冒雨進行車隊掃街，民進黨台北市長候選人陳時中車隊掃街時遇到民眾比倒讚。對此，前立委郭正亮直言，主要原因就是防疫經驗切身之痛，深入人心，蔡英文、陳時中都不願意面對防疫的真相，民眾是在氣這些事，現在都不能抱怨？

郭正亮在《新聞大白話》表示，他曾站過10次以上車隊遊行，「倒讚」這麼多真的沒見過。譬如以前陪阿扁掃街，一般老百姓會衝過來喊加油，這次選舉比較少看到這一幕。

郭正亮認為，主要原因就是防疫經驗切身之痛，深入人心。蔡英文、陳時中都不願意面對防疫的真相。郭分析，真正的問題是2021年開始，1月到7月打不到疫苗，後來美國日本陸續捐贈疫苗，還爆發特權疫苗之亂，然後擋疫苗，後來才發現是要等高端。

郭正亮強調，就是從1月到7月的疫苗之亂，民眾才開始質疑防疫怎會搞成這樣？還有股價異常波動、二期報告沒交等，對防疫切身之痛一直到現在。

郭正亮說，民眾在氣打疫苗這麼辛苦，阻止民眾生離死別見最後一面，還把責任賴到葬儀社；卸責不承認，還在說防疫好棒棒？民眾是在氣這些事，難道現在都不能抱怨？