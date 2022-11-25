饗賓集團旗下高人氣川菜品牌「開飯川食堂」，繼前進宜蘭和花蓮後第三度於桃園展店，開飯川食堂第26家分店「環球A19店」於桃園環球A19的5樓正式開幕。慶祝新店開幕除推出桃園環球A19店限定料理外，還有好康三重送優惠，同時為感謝桃園鄉親並另推出「桃園區限定優惠」，即日起至12月2日至開飯桃園地區分店內用，單筆消費滿1,500元即贈私房小菜乙份。

開飯川食堂繼前進東台灣在宜蘭和花蓮展店後，第26家分店－占地97坪共122個座位的「環球A19店」，在鄰近樂天棒球場的GlobalMall桃園A19熱烈辣開幕！為了慶祝開飯川食堂在桃園的第三家分店開幕，特推出：刈包中有著脆口酸菜心、鹹香牛肉丁和花生粉的「酸菜牛尬刈包」、鹹蛋黃搭鮮筍和蛋酥的鹹香「黃金鑲蛋炒鮮筍」、以炸過蒜頭搭配新鮮蛤蜊和山藥熬煮補氣暖胃的「山藥蛤蜊蒜雞湯」。

開飯環球A19店獨享好康3重送內容：

第一重：開幕送經典菜，12月31日前內用單筆消費滿1,500元，送「催淚蛋」兌換券乙張。

第二重：打卡送功夫菜。12月9日前內用滿低消並於FB/IG打卡「開飯川食堂環球A19店」，送「鐵漢柔情」乙份。

第三重：五星送呷甜甜。12月18前日內用並給予Google評論5星，即贈送「熊貓哥黑白配生乳捲/片」乙份。

此外，開飯外帶年菜已經在各分店開放預購中，標榜「包山包海」的開飯澎湃外帶年菜「鴻兔大展開運年菜」，共有內含：珍饌鮮鮑佛跳牆、鴛鴦雙醬鹽焗雞、烏金櫻花蝦米糕、鴻運茄香燴鮮蝦、筍香富貴四方肉、蒜香清蒸海石斑的六品，和加了「福氣滿盈人蔘雞」的七品兩種組合。