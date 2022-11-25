《經理人月刊》2008年起舉辦「台灣百大MVP經理人」選拔，自各行各業中，選出100位替企業組織、團隊做出關鍵貢獻的經理人，堪稱是企業界的「最有價值球員（MVP）」，信義房屋仲介事業處總經理信泓浚也獲頒殊榮。信義房屋推動「零接觸服務」，盼化解疫情期間消費者購售屋的痛點，信泓浚更拋出將屋主服務流程數位化的構想，完整打造無接觸的買賣雙方購售屋流程，這也帶動分店大幅減少用紙量，降低每筆服務碳足跡，具體回應全球永續價值。

《經理人月刊》發行人何飛鵬致詞時表示，疫情之後，企業受到很大挑戰，很多新的趨勢、潮流是不可逆的，例如永續、缺工、遠距辦公等，所謂「百大MVP經理人」，就是經理人面對這些挑戰，帶領團隊做到最好，這就是MVP。

信泓浚今年在行銷創新類獲得「百大MVP經理人」肯定，在2020年初疫情爆發時，信泓浚發現消費者對外出看屋，或是必須接觸非同住家人的房仲、屋主，抗性仍較過去提高，且還可能有被隔離或確診等突發變數。因此，推動信義房屋在原有的官網基礎功能上，推出「DiNDON智能賞屋」，強化雲端看屋功能，包括「720度環境」拍攝呈現室內格局、「虛擬量尺」方便掌握空間尺寸、「3D變裝」則能轉換不同裝潢風格，開啟買方對物件的想像。

買方線上看屋功能優化之外，信泓浚也將服務屋主的流程數位化，例如完成原本需要屋主親自簽名的售屋委託書、售價調整確認等；當買賣雙方簽約意向明確，更可以用視訊方式簽約。此外，他也帶領專案團整合第一線業務同仁的作業需求，促成IT團隊自主研發相關數位工具。

信義房屋仲介事業處總經理信泓浚（右）獲選為「台灣百大MVP經理人」。（圖/信義房屋提供）

不僅致力將購售屋流程轉化為零接觸服務，並且敏捷回應第一線業務同仁需求，信泓浚也提倡分店減少紙本派報、多加利用線上帶看等數位化作為，達到降低紙張消耗的目標；根據信義房屋統計，2021年單筆服務碳足跡，較2020年紙量大幅下降37.5%。信泓浚強調，若是氣候異常炎熱、強降雨導致淹水，「同仁如何好好工作、有誰會買附近淹水的房子？」所以環境議題其實與商業模式、企業永續發展息息相關，因此，更需要透過每次會議中開放同仁提問，主管則在每一次回答中，納入企業經營理念的思考角度，引領同仁了解，「所謂的永續，不是企業主、經理人的永續，而是同仁、整體社會『大家的永續』。」

除了以更貼心、周全的行動服務外部客戶，針對內部員工，信泓浚過去即已提出，將每兩年一次的員工免費健檢，增加為年滿40歲的員工每年一次免費健檢。疫情期間，他作為信義企業集團防疫指揮中心主要決策者，也促成集團提供有薪疫苗假、購買快篩的補助金，並開放彈性福利「信福幣」申請購買防疫相關用品。而信義房屋長期深耕社區服務，因此也深入社區，提供酒精、電梯按鍵包膜等防疫物資，兼顧同仁、客戶的安全。

此次獲選台灣百大MVP經理人，信泓浚強調，將秉持集團「先義後利」的經營理念，延伸好交易的基礎，打造好生活的環境，希望從社區居民到客戶，從鄰里到社區，都因為有信義房屋，而獲得完整的居住生活服務，信義房屋也能在正向的良性循環中，成為客戶需要、同仁想要、市場認同的領導品牌。