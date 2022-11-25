今天選前之夜！台中市議會議長張清照，晚上選在清水家鄉展開「一步一腳印」徒步掃街拜票。(張清照服務處提供)

張清照掃街隊伍獲得很多鄉親的響應與主動跟隨，還有人扮成「巧虎」、戴五號米老鼠帽等，加入掃街隊伍非常「卡哇伊」！(張清照服務處提供)

數百支持者手持螢光棒揮舞跟隨，隊伍行經兩旁鄉親都高喊「張清照凍蒜」、「清水加油」！(張清照服務處提供)

張清照選前之夜徒步掃街 數百鄉親持螢光棒閃亮催票

九合一選戰明天投開票！今天選前之夜台中市議會議長張清照，晚上選在清水家鄉展開「一步一腳印」徒步掃街拜票。數百支持者手持螢光棒揮舞跟隨，隊伍行經兩旁鄉親都高喊「張清照凍蒜」、「清水加油」，整排閃亮陣容照亮牛罵頭的街道；張清照拜託鄉親情況非常緊急，一定要集中選票、全力支持。

張清照晚上與他的二哥、前議長張清堂，還有清水農會總幹事顏秋月、清水紫雲巖主委吳勝隆，和清水區的里長與支持群眾等，今天晚上展開徒步清水市區繞行主要街道展開掃街拜票。吸引逛街人潮高喊「張清照、凍蒜！凍蒜！」沿途店家還主動放鞭炮相迎，「凍蒜、凍蒜」聲不絕於途！

張清照指出，他是清水區溫仔寮的小孩，歷年來獲得清水鄉親的鼎力相挺，籲請傳統牛罵頭53庄的鄉親再支持四年，讓他繼續爭取建設、謀取鄉親的福利！選前之夜特選在「生於斯、長於斯」的故鄉清水再度懇託、催票。

張清照掃街隊伍獲得很多鄉親的響應與主動跟隨，還有人扮成「巧虎」、戴五號米老鼠帽等，加入掃街隊伍非常「卡哇伊」；大家手持印有「⑤張清照、五告讚」的螢光棒揮舞，讓整排人龍螢光閃閃炫麗非凡，宛如一場夜間嘉年華般的熱鬧！

張清照強調，拜託鄉親明天無論如何一定要出來投票，競爭激烈選情非常緊急，清水鄉親一定要集中選票，投給自己的子弟「⑤張清照」。