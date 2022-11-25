國民黨新竹市長候選人林耕仁25日選前之夜舉辦「為新竹而走大遊行」。（王惠慧攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁25日選前之夜舉辦「為新竹而走大遊行」，從天公壇集結群眾後，晚間6點多出發，行經中山路、東門街、東門圓環、中正路，最後終點在新竹市政府。活動上千位民眾出席相挺，林耕仁承諾一定會做最照顧市民的市長。

包括立委鄭正鈐、前議長鄭成光、黨籍議員陳治雄、陳慶齡、鍾淑英、蕭志潔、張祖琰、吳青山、段孝芳、黃美慧、顏政德、林慈愛、無黨籍議員吳國寶、議員候選人吳旭豐、陳清智、徐美惠、何志勇、張文興皆到場支持。

林耕仁致詞時表示，明天就是投票，初選走來都是市民全力相挺，雖然遇到中傷造謠，也有因爲私人利益造成困擾，但他都挺下來，因為這不是1個人選舉，而是清廉和貪污之間的選擇。

林耕仁說，新竹這次要用選票找回善良。他提到，過去七年多民眾給民進黨機會，但市民日子過得不好，這次不能再相信民進黨，一定要下架無能的民進黨，用選票改變新竹。

林也提到，高虹安在立委辦公室有小金庫、還有性平爭議，都沒有對外說清楚，「一個辦公室都管不好，市民如何有信心讓帶領市政府？」

最後，林耕仁表示，他選舉過程面對黨國機器及台北黨政資源兩個大巨人，但他有所有市民當支柱，所以毫無畏懼。而上午他也和所有黨籍議員到城隍廟，簽下「反貪打弊切結書」，承諾未來家人、政務官若有貪污或小金庫，一定從嚴法辦、絕不寬貸。