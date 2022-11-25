高市議員李雅靜今天下午把握選前最後一天，以車隊掃街拜票，比較特別的是，請出超人氣玩偶陪同站上宣傳車，沿途受到民眾注目，紛紛給予熱情的揮手。（柯宗緯翻攝）

選前之夜，國民黨高市議員李雅靜力拚4連霸之路，今（25）日晚間舉辦嘉年華踩街遊行，在大小朋友陪同下，帶著玩偶氣球及戴上招牌「小蜜蜂」麥克風宣講，並透過雙腳勤走鳳山，一一向民眾懇託拜票，呼籲鄉親集中選票支持她。

明天即將投票，李雅靜今天下午把握選前最後一天，以車隊掃街拜票，比較特別的是，請出超人氣玩偶陪同站上宣傳車，沿途受到民眾注目，紛紛給予熱情的揮手。

李雅靜直呼，感受到可愛玩偶的超人氣，她甚至覺得沿途民眾熱情的揮手致意，有一半是給玩偶的。而選戰進入最後階段，氣氛愈來愈緊張，但特別以柔性方式，緩和選戰緊張氣氛。

今晚李雅靜舉辦嘉年華踩街遊行，「如果看見我們，歡迎加入我們的隊伍」，她向鄉親疾呼，明天要投票了，請集中選票。

李雅靜是土生土長的鳳山女兒，長期深耕地方，問政表現有目共睹，近年更不惜挑戰民進黨威權，踢爆高端疫苗採購爭議，引發全國關注。她直言，自己沒有被分票的本錢，她並非政治世家，更沒有豐厚政治資源，希望鄉親持續支持她。