國民黨基隆市長候選人謝國樑與黨籍市議員，帶著支持的群眾進行「團結勝利大遊行」，雖然雨勢不小，但支持者的熱情依然不減。（謝國樑競總提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長候選人謝國樑與黨籍市議員，帶著支持的群眾進行「團結勝利大遊行」，雖然雨勢不小，但支持者的熱情依然不減。（謝國樑競總提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市黨部25日晚間6時舉辦「團結勝利大遊行」，包括黨籍市長候選人謝國樑，以及各區市議員、里長，都帶領支持者在基隆市區遊行，並一路高喊口號，希望用團結的氣勢，迎接26日的投票日。

基隆市晚間依然下著大雨，但在國民黨基隆市黨部前，不到晚間6時便集結了許多藍營支持者，其中有市長候選人謝國樑的支持者，也有各市議員的支持者，活動還沒開始，便陸續傳出「凍蒜」的呼聲。

隨著謝國樑與江宜樺的掃街車隊抵達現場，義四路附近更掀起一波熱潮，支持群眾頻呼「謝國樑，凍蒜！」「國民黨，加油！」

謝國樑表示，感謝同是基隆子弟的前行政院長江宜樺一起參加遊行，他希望透過這場遊行，凝聚藍營支持者的團結力道，將選票催出來，讓市議員全壘打，才能讓大家一起為市民努力。

江宜樺表示，26日就是投票日，希望鄉親積極站出來，支持謝國樑，也支持所有國民黨籍的市議員候選人，在市政府、市議會都開出最好成績，大家一起加油！

接著在「凍蒜！」「全壘打！」的呼聲中，藍營的支持者從義四路國民黨部出發，一路有支持者陸續匯入隊伍。據國民黨初步估計，約有2萬名支持者參加這場「團結勝利大遊行」。