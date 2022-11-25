無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦25日晚間6點半在競選總部前廣場舉辦「選前團結之夜」，由縣長徐耀昌、立委陳超明等人陪同造勢。鍾東錦表示，他分別在苗北、苗南地區，以鄉親為主角舉辦選前之夜，主要目的是希望展現他重視南北均衡發展、苗栗縣民福祉的縣政規畫，更呼籲民眾在選前最一刻，靜下心來、放下對立、放下仇恨，踴躍出門投票，並且拒絕分裂、集中選票。

鍾東錦競選總部指出，最近幾天氣候不穩定，連續幾天安排車隊遊行與徒步掃街拜票，鍾東錦身上的衣服，濕了又乾、乾了又濕，回到家中心有所感，並感性提及老天爺對所有人都是公平的，忽大忽小的雨下了半天，不管任何陣營，大家想必都是溼著身子辛苦冒雨拜票，竭力衝刺，奮戰到底。但鍾東錦還是想向對手說聲大家辛苦了，各陣營的團隊都辛苦了，一路走來的各候選人也都辛苦了。

鍾東錦表示，這一場選舉過程太過激烈、對於人身攻擊、造謠抹黑都比歷屆選舉有過之而無不及，但目前選情大致底定，各陣營應該回歸理性，選擇一位真的能為縣民做事、真的有能力帶領苗栗的縣長，苗栗需要凝聚出一個齊心協力的共好未來，不分黨派與族群，是他的承諾，也應該是所有候選人的共識。

鍾東錦指出，頭份競選總部昨天晚間利用竹南運動公園空地，舉辦苗北地區團結之夜，雖然天空不作美，不時降下大雨，仍有近萬名鄉親到場加油打氣，今天晚間，苗栗選前之夜，再次看到有那麼多鄉親的支持，心中除了感謝之外，更相信一定可以獲得最後勝利，未來當選縣長，用人絕對不分顏色、黨派，只要有能力的人，都一定會被發掘，他懇請鄉親集中選票，共同團結迎接勝利的到來。