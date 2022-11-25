國民黨雲林縣長候選人張麗善（左三）邀藝人白雲（左二），在斗六、虎尾掃街拜票最後衝刺。（張朝欣攝）

選前之夜，國民黨雲林縣長候選人張麗善25日晚上在斗六市與虎尾鎮徒步拜票，藝人白雲、演員黃建群與苗真等人到場陪同，張麗善說藝人朋友平時工作就是藉由表演帶給民眾快樂與希望，這與自己的競選主軸不謀而合，當縣長也是要讓雲林有可期待的未來，鄉親朋友才會發自內心的快樂與充滿希望。

張麗善25日晚上6點在斗六市林聖爵聯合競選總部出發，副縣長謝淑亞、斗六市長候選人林聖爵等人陪同，上千民眾在場高呼「當選」、「雲林加速前進」，張麗善登上宣傳車，感謝鄉親對她的支持，在她受到對手抹黑攻擊時，一直伸出溫暖的雙手鼓勵她，這就是她最大的動力與信心，會用輕鬆的心情面對明天的投票日。

張麗善表示，雲林人重感情、人情味濃，這次選前之夜徒步掃街，彰顯雲林人一步一腳印的踏實與勤奮，雲林人才是這次縣長選舉的最大咖，是她最強的後盾，而且每一位縣民都是雲林的主角。

張麗善完成斗六掃街行程後，旋即趕往虎尾鎮，與前立委張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠等人繼續徒步拜票，懇託所有雲林鄉親讓自己有機會繼續服務大家，用接下來的4年拚雲林未來的8年，讓「2030前進雲林」的願景政見落實兌現。