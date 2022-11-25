國民黨台中市長候選人盧秀燕在太原夜市舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜造勢活動，以音樂會方式呈現，由吳淑敏率先登台演唱「滿面春風」拉開序幕。（林欣儀攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕回防北屯區大本營，在太原夜市舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜造勢活動，現場湧入近兩萬人潮。（鄭任南攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕回防北屯區大本營，在太原夜市舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜造勢活動，現場湧入近兩萬人潮。（鄭任南攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕回防北屯區大本營，在太原夜市舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜造勢活動，現場湧入近兩萬人潮。（鄭任南攝）

選前之夜，國民黨台中市長候選人盧秀燕回防北屯區大本營，在太原夜市舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜造勢活動，現場湧入近兩萬人潮，全場在葉璦菱等女力歌手演唱下揭開序幕，而盧秀燕也壓軸出場，引領支持者嗨唱「天下媽媽都是一樣的」，全場旗海飛揚、手機燈閃爍，用女力、幸福力做最後催票。

有別於黨政大老站台，這場「市長只有媽媽好」以音樂會方式呈現，由吳淑敏率先登台演唱「滿面春風」，葉璦菱、曾心梅、江惠儀等知名女性歌手接力上台演唱膾炙人口的國台語歌曲，用歡樂取代激情的選舉言彙。

晚會有徐乃麟主持，盧秀燕競選總部七位總幹事楊瓊櫻、江啟臣、顏寛恒、陳政顯、黃健豪、吳瓊華以及顏文正等上台助講。

盧秀燕則在支持者簇湧下大進場，並進行15分鐘的演說，誠摯懇託市民台中發展不能走上回頭路，請大家和他攜手堅定前行，守護台中市。她最後更帶領全場支持者嗨唱「天下媽媽都是一樣的」，全場凍蒜聲不斷。