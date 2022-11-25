九合一選舉即將進入尾聲，新北市長侯友宜今(25)日晚間在板橋第一運動場前廣場舉辦選前之夜，雖然雨勢不斷，活動開始1小時便湧入約5萬人，不少民眾高舉「是時候了」旗幟，高喊「凍蒜」，氣氛熱絡，新北市副市長劉和然也前往助講，他表示，侯友宜4年來都在拚，對手罵他能力不夠，只會好好做事，罵到昨天媒體都看不下去，罵他喪心病狂，「台中不要的，新北也不要」。

劉和然說，侯友宜4年前曾跟他提到選舉初衷，侯友宜是鄉下來的，侯61歲參與選舉就是希望趁著還有力氣的時候，為這塊土地好好做事，看到每次選舉都是謾罵、批評別人，沒有展現最善良的那面。

劉和然表示，侯友宜上任後舉辦100多場基層座談，任何問題他都解決，里長、議員不分黨派全都攜手合作，如今三環六線已經慢慢實現，公托總和數量也做得比其他縣市多，汙水下水道4年做了25萬戶，全市已達117萬，比其餘五都還多，別人敢做的、不敢做的，他都做，像是30年來不敢碰的垃圾山、50年來不變的塭仔圳，他都帶隊完成了，這就是侯友宜做事的態度。

「林佳龍批評為什麼要好好做事，但好好做事卻是林佳龍的照妖鏡！」劉和然說，林佳龍4年前沒有留在台中市繼續打拚，後來去了交通部出包後又下台，跑到台北市想選市長，說了24次不選新北市，後來卻又跑來新北，根本就是想做官，林佳龍來新北後也不認真，一直說錯話，十三行博物館說成十四行，鴨母港溝說成在板橋，心根本不在這裡。

劉和然說，侯友宜為了台灣價值，不罵人，一步一腳印做事四處拚，反而是林佳龍一直在批評，4個多月來都是口水，他也喊話，「4年前台中市民有讓林佳龍連任嗎？沒有，台中不要，新北也不要」，他呼籲，如果投票率低，再認真也沒用，希望大家票投給2號侯友宜。