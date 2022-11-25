活動結束後，大批支持者湧入競選總部和林右昌、蔡適應加油打氣。（黃婉婷攝）

最後衝刺！民進黨基隆市長候選人蔡適應25日一早便展開馬拉松拜票行程，選在晚間6時18分舉辦「牽手護基隆」活動，藉此力挺18歲公民權，現任市長林右昌也牽起蔡適應的手展現團結，支持者穿著雨衣搖旗讚聲，人潮綿延不斷，主辦方宣布市區參與人數超過2萬人。

相較傳統造勢活動，蔡適應選前之夜主題聚焦於「18歲公民權」，活動開始前，就已有不少支持者在路邊等待，此時恰好碰到國民黨候選人謝國樑的掃街車隊，綠營支持者隨即揮舞旗幟，對著謝國樑高喊「蔡適應當選」，謝國樑則禮貌揮手致意，兩陣營短兵相接，火藥味十足。

晚間6時18分一到，林右昌和蔡適應和現場支持者手牽著手，象徵綠營大團結，眾人冒著大雨站在人行道上舉旗讚聲，高喊「牽手護基隆」、「點亮基隆」，人潮一路從忠一路、孝二路、仁五路，最後綿延到愛三路，而林、蔡車隊所到之處，凍蒜聲不絕於耳，現場氣氛相當沸騰。

林右昌表示，這是全台灣最歡樂，最感性最感動人的一場選前活動，即便明日下再大的雨都要出門投票，一同為基隆的光榮和驕傲而努力。林右昌呼籲，這幾年基隆的進步和改變大家都有看到，期望支持者勇敢站出來，「拜託大家，18：18分，站出來，一起手牽手，牽手護基隆！」

「基隆的風雨代表我們的信心！」蔡適應呼籲，感謝林右昌的支持，他有信心帶領大家迎向明天的勝利，將光榮帶給偉大的基隆市民，希望基隆明天往前進，讓蔡適應接棒右昌過去8年的努力，讓基隆成為光榮偉大的城市，「交給蔡適應，接棒基隆，延續光榮！」