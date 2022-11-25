對腕表藏家來說，此生若未能親炙寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）親手打造的骨董陀飛輪表，將會是畢生的遺憾。為此寶璣特別將寶璣博物館內珍藏的3只骨董懷表來台借展，其中一只即寶璣大師親手製作的陀飛輪天文台時計，以及多件於歐洲皇室的腕表收藏，即起在台北101寶璣專賣店展至年底止，愛表人士千萬不可錯過。

寶璣2008徽章式小型骨董懷表，機刻太陽飾紋是一大特色。（Breguet提供）

寶璣B2439為刻鐘打簧骨董懷表，是寶璣博物館珍藏之一。（Breguet提供）

寶璣大師是三百來年難得一見的天才，是高複雜功能陀飛輪(Tourbillon)的發明者，對當今的製表師來說，陀飛輪依然是非常艱深的工藝挑戰，有能力完成陀飛輪的製表師屈指可數，由於難度極高，寶璣大師在取得專利至過世前的20多年間，也僅親手製作出35只，目前有3只收藏在寶璣博物館， 其中1只即是來台借展的B1188骨董懷表，台灣為亞洲巡展的首站。

這只B1188骨董懷表的原主為西班牙親王唐安東尼奧（Don Antonio），後轉售給土耳其人，他在1841年時請寶璣將黃金表盤改成土耳其數字的琺瑯表盤。這只骨董懷表還有一個特色，現今陀飛輪多為1分鐘旋轉一周，但B1188搭載4分鐘旋轉一周的陀飛輪裝置，製作上更加不易，也更為難得。

模特兒展出新款寶璣腕表，男模佩戴寶璣Classique Complications 5359鑽表977萬9000元，女模佩戴寶璣Petite Flower 18K白金腕表693萬6000元。（Breguet提供）

寶璣Les Exclusifs de Breguet系列 7637 Minute Repeater三問表，769萬2000元。（Breguet提供）

寶璣Tradition Grande Complication Fusee Tourbillon 7047黃K金陀飛輪腕表，563萬8000元。（Breguet提供）

寶璣Classique Complications 5359鑽表，977萬9000元。（Breguet提供）

另外來台的還有B2008徽章式小型懷表（Medaillon Subscription），是款珍罕小型單針表，於1806年售予格拉索柯維克斯王子（Prince Grassalkowics），金質表殼背面與金質表盤裝飾機刻太陽飾紋，搭配紅寶石工字輪擒縱裝置。

編號B2439刻鐘打簧懷表，機刻雕花金質表殼可開啟，表盤為羅馬數字的機刻雕花銀色表盤，III至IV位置之間設有小秒針，搭載紅寶石工字輪擒縱裝置，1815年由列支敦斯登莫里斯王子（Prince Maurice）收藏。

除了眾所矚目的3只骨董懷錶外，寶璣同步展出多款高複雜腕表與珠寶表新作，包括寶璣Classique 5317五日鍊陀飛輪自動腕表、採用芝麻鍊與大尺寸陀飛輪裝置的寶璣Tradition 7047陀飛輪腕表、寶璣Reine de Naples Jour/Nuit日月星辰珠寶表等，其中一款Les Exclusifs de Breguet系列7637 Minute Repeater玫瑰金三問表，更是藏家不容錯過的年度精彩作品。