對腕表藏家來說，此生若未能親炙寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）親手打造的骨董陀飛輪表，將會是畢生的遺憾。為此寶璣特別將寶璣博物館內珍藏的3只骨董懷表來台借展，其中一只即寶璣大師親手製作的陀飛輪天文台時計，以及多件於歐洲皇室的腕表收藏，即起在台北101寶璣專賣店展至年底止，愛表人士千萬不可錯過。

寶璣2008徽章式小型骨董懷表，機刻太陽飾紋是一大特色。（Breguet提供）
寶璣2008徽章式小型骨董懷表，機刻太陽飾紋是一大特色。（Breguet提供）

寶璣B2439為刻鐘打簧骨董懷表，是寶璣博物館珍藏之一。（Breguet提供）
寶璣B2439為刻鐘打簧骨董懷表，是寶璣博物館珍藏之一。（Breguet提供）

寶璣大師是三百來年難得一見的天才，是高複雜功能陀飛輪(Tourbillon)的發明者，對當今的製表師來說，陀飛輪依然是非常艱深的工藝挑戰，有能力完成陀飛輪的製表師屈指可數，由於難度極高，寶璣大師在取得專利至過世前的20多年間，也僅親手製作出35只，目前有3只收藏在寶璣博物館， 其中1只即是來台借展的B1188骨董懷表，台灣為亞洲巡展的首站。

這只B1188骨董懷表的原主為西班牙親王唐安東尼奧（Don Antonio），後轉售給土耳其人，他在1841年時請寶璣將黃金表盤改成土耳其數字的琺瑯表盤。這只骨董懷表還有一個特色，現今陀飛輪多為1分鐘旋轉一周，但B1188搭載4分鐘旋轉一周的陀飛輪裝置，製作上更加不易，也更為難得。

模特兒展出新款寶璣腕表，男模佩戴寶璣Classique Complications 5359鑽表977萬9000元，女模佩戴寶璣Petite Flower 18K白金腕表693萬6000元。（Breguet提供）
模特兒展出新款寶璣腕表，男模佩戴寶璣Classique Complications 5359鑽表977萬9000元，女模佩戴寶璣Petite Flower 18K白金腕表693萬6000元。（Breguet提供）
寶璣Les Exclusifs de Breguet系列 7637 Minute Repeater三問表，769萬2000元。（Breguet提供）
寶璣Les Exclusifs de Breguet系列 7637 Minute Repeater三問表，769萬2000元。（Breguet提供）

寶璣Tradition Grande Complication Fusee Tourbillon 7047黃K金陀飛輪腕表，563萬8000元。（Breguet提供）
寶璣Tradition Grande Complication Fusee Tourbillon 7047黃K金陀飛輪腕表，563萬8000元。（Breguet提供）
寶璣Classique Complications 5359鑽表，977萬9000元。（Breguet提供）
寶璣Classique Complications 5359鑽表，977萬9000元。（Breguet提供）

另外來台的還有B2008徽章式小型懷表（Medaillon Subscription），是款珍罕小型單針表，於1806年售予格拉索柯維克斯王子（Prince Grassalkowics），金質表殼背面與金質表盤裝飾機刻太陽飾紋，搭配紅寶石工字輪擒縱裝置。

編號B2439刻鐘打簧懷表，機刻雕花金質表殼可開啟，表盤為羅馬數字的機刻雕花銀色表盤，III至IV位置之間設有小秒針，搭載紅寶石工字輪擒縱裝置，1815年由列支敦斯登莫里斯王子（Prince Maurice）收藏。

除了眾所矚目的3只骨董懷錶外，寶璣同步展出多款高複雜腕表與珠寶表新作，包括寶璣Classique 5317五日鍊陀飛輪自動腕表、採用芝麻鍊與大尺寸陀飛輪裝置的寶璣Tradition 7047陀飛輪腕表、寶璣Reine de Naples Jour/Nuit日月星辰珠寶表等，其中一款Les Exclusifs de Breguet系列7637 Minute Repeater玫瑰金三問表，更是藏家不容錯過的年度精彩作品。

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