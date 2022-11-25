這種要求你能接受嗎？一名網友抱怨，吃飯時聽到其他桌的3名客人向店家要求「兩側桌子不能有人」，疑似是擔心座位靠太近，可能染疫「會很危險」，讓當時坐在隔壁吃飯的客人覺得莫名其妙。貼文一出，隨即引發熱議，更有網友忍不住開嗆：「憑什麼要配合你們的任性」。

「誰家的長輩，請帶回家好嗎？」原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，日前他去某間餐廳吃飯時，遇到有3名客人要求店家，自己座位兩側的桌子，都不能讓其他客人入座，直說：「座位間隔很近，有其他人在很危險」，讓原本就坐在旁邊吃飯的客人當場傻眼。

原PO在場聽了完全無法接受，認為餐廳的座位原本就是這樣規劃，若有特殊需求，就應該額外付費包桌，這種要求不僅讓店家難做人，更讓其他客人覺得憤怒。

貼文曝光後，不少網友也憤憤不平，「怕就別在外用餐，同樣付錢內用，憑什麼要別人配合你們的任性」、「都脫口罩吃飯了還怕？什麼邏輯，你們最乾淨沒病毒？」、「有本事就包下來，錢不夠、怕疫情，就包一包回家去吃」、「我是店家我就不做這單生意，太讓人火大」。

然而，也有其他網友認為，奧客是店家自己慣出來的，「如果位子不夠坐，就請店員來協調，畢竟是店家要賺他們的錢」、「店家的作法真的是太傻了，為了3個客戶，得罪了其它所有客戶，值得嗎」。