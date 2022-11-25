中視《飢餓遊戲》6周年澎湖特別企劃，繼中集的荒島求生記，本周日（27日）播出下集，製作單位要5組藝人相互投票，決定哪一組可以獲得機票，被孫協志視為兄弟的許孟哲，原本答應要互投，卻背骨跑票，讓蔡黃汝笑虧：「你們的情感很薄耶。」孫協志也無奈回：「就假的啊，我們只是螢幕情誼團體。」

六周年特別企劃，讓網友大讚好看，王仁甫、林韋君從鳥嶼搬運物資到無人島澎澎灘，搶救峮峮和田舞陽，情義相挺讓人感動，而4人相互作伴在澎澎灘烤肉，相當愜意，不料製作單位卻因藝人不分享烤肉而偷偷把島上水源切斷，王仁甫上了廁所才發現沒水可用，讓峮峮直問：「他要是嗯嗯怎麼辦。」

另一組許孟哲、林彥君夜宿員貝嶼，借住島上居民家，因房間只有一間，許孟哲把房間讓給林彥君，自己睡在沙發上，不料天還沒亮，林彥君就叫醒他，熱情邀約一起出門看日出。

到澎湖的最後一天，藝人圍桌吃飯，節目一路播到今日，5位主持人心懷感恩，蔡黃汝感性提到3帥很照顧她和峮峮，常常作球給她們表現。對於花峮的加入，王仁甫也承認她們讓3個老男人之間，多了一些火花。

《飢餓遊戲》六周年特企下集就將於27日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也會播出。