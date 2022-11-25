民進黨嘉義縣長候選人翁章梁選前之夜分別到太保市、朴子市及民雄鄉陪同國嘉隊候選人掃街。（翁章梁競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏鎖定民雄大票倉，與黨籍鄉長候選人林于玲等人進行一場歡樂嘉年華踩街。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏鎖定民雄大票倉，與黨籍鄉長候選人林于玲等人進行一場歡樂嘉年華踩街。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

明就是投票日，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁今規畫鐵人行程，白天完成車隊掃街後，選前之夜分別到太保市、朴子市及民雄鄉陪同「國嘉隊」候選人掃街，並向鄉親們喊話明早出門投票，讓農工大縣從每一位鄉親手中實現。而國民黨嘉義縣長候選人王育敏鎖定民雄大票倉，與黨籍鄉長候選人林于玲進行一場歡樂嘉年華踩街。

翁章梁表示，今晚第一站到太保看到許多鄉親自發性挺身而出，因為太保市長候選人戴光宗選前遭對手抹黑以及暴力事件，令鄉親們錯愕，大家上街就是要聲援戴光宗，期盼用選票還給他一個公道。

第二站到朴子，翁章梁指出，朴子是海區的中心，發展不能再等待，有近千名大小朋友陪翁章梁與民進黨籍朴子市長候選人涂建軒同行，代表鄉親渴望朴子走出自己的路，嘉年華式的熱鬧踩街更表達陽光正向的選舉，只用理念爭取鄉親支持，重新找回朴子人的光榮感。

末站抵達民雄，翁章梁也說，民雄是最大鄉鎮，規畫鐵路高架化及航太園區，以及生活機能提升都在進度中，需要有想法的黃芳蘭擔任鄉長，再創造民雄新發展。

王育敏說，她最近持續掃街拜票，感受到鄉親想要改變的決心，今晚與林于玲在民雄掃街，明天就是投票關鍵時刻，要衝出最高得票數，她一定會讓嘉義繼續改變、變得更好，而林于玲是認真、負責的鄉長候選人，呼籲民雄人縣長、鄉長都支持國民黨人選。

選前之夜 王育敏強攻最大票倉