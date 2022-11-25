選前衝刺造勢，無黨籍台北市長候選人黃珊珊選定在市府前廣場舉行選前之夜，並以「捍衛新價值，擺脫舊勢力」為主題，目前現場約有4000人，陸續有支持者進場。資深媒體人康仁俊開場助講指出，當所有人都在驕傲拿到位置會幫大家做事，當有人自豪自己是指揮官時，黃珊珊跟我們站在第一線，也帶動現場連喊三次「我挺珊珊我驕傲」。
黃珊珊競選之夜現場除了發放發亮手掌拍、競選旗子以外，活動也首次發放國旗，展現愛國精神，而現場準備6000多張椅子，但因為下著小雨，目前坐滿6成5、約有4000人，並陸續有支持者進場，民眾跟著台上揮舞旗子，氣氛熱鬧。
康仁俊表示，剛認識黃珊珊很不喜歡她，覺得她都不笑、臉很臭，但選到現在笑容變多，因為她說知道自己在做對的事，從小大家都會有一個經驗，晚上感嘆沒有作出好選擇，所以不要再讓自己後悔，每個參選人都喊出只要給位置就會做事，但黃珊珊沒有要位置，而跟大家站在一起。
康仁俊也說，沒有其他副市長像黃珊珊一樣，不是憑藉作秀博新聞版面，而是上任就遇到疫情，才獲得那麼多關注目光，當所有人都在驕傲拿到位置會幫大家做事，當有人自豪自己是指揮官時，黃珊珊選擇跟我們站在第一線，我們要告訴全世界，大家沒被政黨綁架，明天要用選票告訴大家，「我挺珊珊我驕傲」。
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