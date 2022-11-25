近幾年新冠疫情肆虐擾亂市場，尤其是初期因為各國邊境封鎖，掀起一波裁員潮，美國政府擴大發放失業救濟金，但也因為標準從寬，許多身價上千萬的富豪也領到失業救濟金。

Politico報導，美國國稅局（IRS）數據顯示，2020年新冠疫情爆發時，有1.9萬名年收入逾100萬美元者領取失業救濟金，而其中有4500名年收入介於500萬美元至1000萬美元間，而229名更高達8位數，破千萬收入。

數據顯示，這些富豪平均領了13,900美元。

專家認為這樣異常的現象可能出自於幾個原因，包括政府透過擴大福利，以避免經濟災難的發生。國家社會保險研究員特勞布（Amy M. Traub）表示，2020年有數千萬的失業者，影響廣泛，也包含收入可觀的族群。

根據數據顯示，大部分失業金補助對象都是年收入低於10萬美元的族群，而那些領取失業補助的高收入族群總計僅2.64億，不到整體百分之一的占比。

報導指出，市場認為，補助不僅幫助失業者維持生計，也能避免嚴重的經濟衰退。特勞布說，「失業保險旨在保障失去工作的族群，即便是那些失業前收入不錯的族群，也有權利享有福利」。

報導被轉載到美國最大論壇Reddit，掀起美網友兩極評價，許多人直呼不公平，認為這些富豪的積蓄足以支撐他們度過難關，甚至有人質疑自己收入更少，卻領不到分文，但也有人主張他們也依法納稅，本來就領取補助的資格。