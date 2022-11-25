前總統馬英九25日晚間6點40分前往苗栗縣，為國民黨縣長候選人謝福弘助講站台，馬英九提到，非常不樂見國民黨內分裂，但候選人不能有黑道或其他背景，讓地方發展受限，因此要支持優秀又有能力，並且資歷豐富的謝福弘。

馬英九今天晚間6點，先是陪同謝福弘前往苗栗市區掃街拜票，接著前往國民黨苗栗縣黨部前的造勢晚會，上台幫謝福弘助講。

馬英九說，苗栗縣長年來面臨人口外移、高齡化與生育率降低等問題，謝福弘在水利會服務38年，為農民生計奔波操勞，為農民正當的需求有求必應，默默的守護地方，將近40年來，扮演農民的「土地公」，絕對能夠憑藉服務農民經驗跟智慧，帶給苗栗進步。

馬英九提到，謝福弘提出很多政見，包括建立科技園區、學童有營養午餐、教科書免費等等，並且要創造更多就業機會，讓年輕人不用南北漂，還能生養得起小孩，這些都是謝福弘未來4年要推動的工作，一定能讓外地年輕人一起回來建設故鄉。

馬英九表示，謝福弘不只有跟農民一起奮鬥38年的經驗，擔任國民黨內要職、中常會相關工作， 絕對是有備而來，他非常不樂見這次選戰國民黨分裂，但黨內提名的候選人不能有黑道或是其他負面背景，這會讓未來發展受限，謝福弘絕對有能力、毅力跟戰力，讓苗栗團結並且贏得勝選。