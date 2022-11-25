針對特定候選人對新竹市立馬偕兒童醫院的不實指控，新竹市政府25日嚴正駁斥，更表達強烈譴責。代理市長陳章賢表示，其在選舉前夕的抹黑，「是不折不扣的選舉奧步」。他強調，市府不會姑息此類行為，將委請律師提出告訴，捍衛市府和同仁的清白。

陳章賢表示，兒童醫院籌建困難，遭遇土地取得、經費等挑戰，市府團隊透過都市計畫變更回饋取得醫療、社福用地，規畫為新竹市立馬偕兒童醫院、建功安居社會住宅，更以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，成為中央、地方、民間公私協力最好的典範。

陳章賢直言，特定候選人的抹黑不但企圖影響選舉、影響兒童醫院運作，更嚴重破壞市府的聲譽。過去8年市府團隊奉公守法做事，公務同仁兢兢業業為市政打拚，涉嫌圖利云云是編造故事、子虛烏有。

市府的5點聲明包括，1、兒醫土地使用分區管制，市府依法辦理。依《都市計畫法》第22、23條規定，以及108年9月24日內政部都委會「第954次會議紀錄」均清楚說明，土地使用分區管制規定係屬細部計畫應表明事項，由該管直轄市、縣（市）政府核定實施，全國都依此規定辦理，所以內政部都委會決議，由新竹市政府本於權責辦理，殆無疑義。

2、兒醫興建，市府積極推動。經查，前市長許明財任內雖評估婦幼醫療場所設置在馬偕醫院旁中油加油站用地，但101至103年兩年半時間沒有積極作為，選址、用地取得等都沒有進展。遲至103年8月7日，許前市長才開始評估「婦幼醫院」都計變更，地點即為現在的兒醫現址。

而前市長林智堅上任後，考量新竹市全台出生率高、14歲以下的孩子占全市人口18％，但兒醫資源大幅落後，積極推動興建兒童醫院。

3、兒醫招商公告，已明訂得依法調整容積。依市府106年兒童醫院BOT招商公告之文件投資契約草案第7.6.1條、第7.6.2條，「得標廠商可視營運規劃需求…，依都市計畫法等相關規定辦理都市計畫變更。」保留大新竹地區兒童醫療發展彈性，提升新竹兒童急、重、難、罕症醫學中心級醫療服務。

此部分109年已有民眾提起內政部訴願、台北高等行政法院訴訟，市府皆獲勝訴，特定候選人所稱「得標後提升容積率」明顯刻意錯置事實、誤導視聽。

5、兒醫都計變更，謀求最大公共利益。106年新竹市政府針對國防部閒置營區「機30、31、32」機關用地，辦理都計變更，回饋取得「機30」作為社福用地、「機31」作為醫療用地，即為新竹市立馬偕兒童醫院現址；「機32」則為國防部、國產署所有之商業區，非為新竹市政府所有。

107年國家住都中心成立，依法有償向國防部、國產署取得用地後，啟動商業區公辦都更作業，現由國家住都中心主導，仍在招商作業中。未來，除留設公園綠地、觸媒工廠歷史建築、改善溪埔子排水及新闢計畫道路，並在社福用地「機30」規畫建功安居社會住宅，約740戶，更要求「機32」都更實施者興辦約200戶都更社宅，持續增加公辦都更公益性、保障市民居住權益。

5、兒醫地點，具「12345」絕佳交通條件。

新竹市立馬偕兒童醫院現址為完整街廓，三面臨路，占地0.73公頃，且面積遠大於「馬偕新竹醫院現址旁加油站（0.1176公頃）」達6.2倍餘。

另新竹市立馬偕兒童醫院現址，距離1公里內有2座交流道，並有30米與40米寬的光復路、公道五路，同時規畫周邊500個以上汽車停車位，滿足醫院及附近居民需求，具有「12345」的絕佳交通條件，是設置兒童醫院最適合的地點。