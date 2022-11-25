徐榛蔚在花蓮市鬧區金三角舉行選前造勢遊行，炒熱選舉氣氛。（王志偉攝）

在巨幅國旗前導下繞行花蓮市區金三角商圈，黨部預估，現場已經集結到1萬人。（王志偉攝）

明天就是投票日，各黨各陣營候選人今晚在花蓮市鬧區金三角舉行選前造勢晚會，拚連任的國民黨縣長候選人徐榛蔚，在各社團、支持者力挺下加入大遊行造勢，在巨幅國旗前導下繞行花蓮市區金三角商圈，黨部預估，現場已經集結到1萬人，支持者沿途加入遊行，聲勢浩大。

徐榛蔚丈夫、立委傅崐萁痛批，到了選舉，政府只有政黨利益，沒有百姓鄉親的權益，這次中央政府用盡所有力量，企圖分裂族群、威脅利誘、大撒銀子、綁樁，分化族群融合的花蓮人。花蓮發生震災，徐榛蔚把災後工作告一段落才能安心投入選舉，「當然不能像對手閒閒都在選舉」。

徐榛蔚表示，918強震，每天都前往玉里南區勘災，有一次到新城鄉會勘建設，有鄉親著急問她，對手都已經掛大看板、辦活動，「怎麼沒見到縣長」，徐榛蔚說，地震後連續幾週都強降雨、3級警戒，縣府要保全鄉親安全與財產，她要等工作安心才能請假，感謝鄉親陪伴支持，也對慈濟、台積電協助災後重建致意。

支持者、各社團陸續集合，在巨幅國旗前導下繞行花蓮市區金三角商圈，沿途大批支持者揮舞國旗相迎、大喊凍蒜，把氣勢衝到最高點。國民黨花蓮縣黨部初估，現場至少已經到了1萬人，沿途還有支持者加入，有支持者送花送暖，讓徐榛蔚相當感動。

｢金三角｣為花蓮市中山路、中正路、中華路及和平路所形成的金三角地區，是選前之夜各陣營兵家必爭之地，除了徐榛蔚，還有參選縣議員的魏嘉賢、參選市長的魏嘉彥等縣、市長及議員共5組候選人申請遊行造勢。警方動大批警力維持周邊道路交管，也宣導民眾避開遊行路線或區域，過程平和。