民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka競選團隊選前之夜在花蓮火車站迎接返鄉投票的遊子們，吸引小朋友與其擊拳。（羅亦晽攝）

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka競選團隊選前之夜打出溫馨牌，在花蓮火車站迎接返鄉投票的遊子們，做最後衝刺。（羅亦晽攝）

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka競選團隊選前之夜在競選總部舉辦音樂會，Kolas展現願住民天生的好歌喉，獻唱一曲《好好愛我》，打出溫馨牌，做最後衝刺。（羅亦晽攝）

今選前之夜是各候選人最後的催票機會，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka競選團隊屏棄傳統大規模遊行，在花蓮火車站迎接返鄉投票的遊子們，並邀請他們到附近的競選總部享受音樂饗宴，而Kolas展現原住民天生的好歌喉，獻唱一曲《好好愛我》，別於對手打出溫馨牌，做最後衝刺。

距九合一選舉還有1天，Kolas把握選前最後時刻，一早就和志工團隊到花蓮市掃街拜票，提醒選民明天記得投下手中神聖的一票，傍晚則與其競選志工團隊到花蓮火車站，列隊迎接返鄉投票的遊子們，有民眾和其擊掌、擊拳，也有人搖下車窗或在機車後方，對其團隊大喊「加油」。

Kolas與支持者們晚間7時30分許，從車站一路步行返回競選總部，並在競總與阿美族歌手莫言等人一起合唱競選歌曲「跟著Kolas一起走」，由於總部室內面積小，無法融入太多人，有些民眾紛紛站在外頭，和搖滾區的支持者們大聲合唱，現場氣氛相當熱鬧，更吸引路過民眾前往觀看。

Kolas說，候選人通常選前之夜會透過掃街最後衝刺，不過她卻將這個關鍵時刻的主控權，交給志工團隊規畫，讓志工與花蓮人們決定如何在選前之夜鼓勵遊子返鄉，並對花蓮人說些什麼，她強調「這場活動是公民運動的精神象徵」。

志工鄭苡珊則說，選前之夜會選擇在Kolas競選總部舉辦的原因，主要是希望回到最初的原點，「從哪裡開始，就回到哪裡」，希望大家能看到Kolas與團隊在花蓮的努力， 用選票支持她。

最後，Kolas也展現原住民好歌喉，在競選總部獻唱歌手鳳飛飛的《好好愛我》，希望大家能好好的愛她及花蓮美好的人事物。