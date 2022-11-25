民進黨新竹市長候選人沈慧虹25日晚間在選前之夜舉辦「光榮新竹大遊行」，現場超過5000名支持者穿戴「光榮黃」配件上街相挺。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹25日晚間在選前之夜舉辦「光榮新竹大遊行」，現場超過5000名支持者穿戴「光榮黃」配件上街相挺。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹25日晚間在選前之夜舉辦「光榮新竹大遊行」，現場超過5000名支持者穿戴「光榮黃」配件上街相挺，分享正向、歡樂的選舉氣氛。沈慧虹表示，參選至今近5個月，特別感謝「5你5我」，她也承諾，對於未來她已做好規畫、帶著新竹市大步向前。

沈慧虹表示，從7月4日她離開市府、宣布參選市長，至今將近5個月，還記得抽號次抽到5號，她很開心，因為5號代表這雙手，因為5你5我，每雙手都是這8年改變新竹的力量，大大小小的公共工程，一步步改變大家生活，眾人都是新竹改變的參與者，外地人來到新竹，都驚訝這8年新竹已經不一樣了。

沈慧虹說，城市最大的「大祕寶」，就是各位市民朋友，「5你5我做伙支持沈慧虹」，今日有些許風雨，風雨會過去，建設會留下，這場選舉後，紛擾會過去，大家可以驕傲的跟朋友說，新竹人很有眼光，選正派、不會違法、貪汙、黑白來的市長，讓最愛的新竹大步向前，同時也要拜託大家支持新竹隊，每位議員都是重要的力量。

她表示，希望藉由大家的力量，讓她回到新竹市府的工作崗位，由她來撫平因為這次選舉對城市造成的傷痕與裂痕，新竹市持續變好，她也做好規畫，「未來，新竹將會越變越好，沈慧虹也會帶著新竹市向前出發。」

前市長林智堅則表示，他2014、2018年的競選總部都在此處，兩次選舉都勝利，今年沈慧虹也在同處，明天也會贏得勝利。他說，8年來他與沈慧虹、市府團隊非常用心，1天當2、3天用，不敢辜負市民期待，請大家回想過去8年相較之下，現今新竹已更進步、更幸福，請大家支持正派、有經驗、會做事的沈慧虹，迎接明天勝利。

他也說，新竹市民有智慧理性，如果過去感受到城市的進步與幸福，並期待城市更好，一定要支持即戰力的沈慧虹，她不用實習，可以馬上上班，馬上推動重大建設，懇託大家催票、固票、拉票，把沈慧虹送回市政府、議員全壘打，一起為新竹未來投票，「去投票我們就會贏」。

立委柯建銘指出，一路走來有信心，今日遊行就是勝利之路，邀請大家一起拚到最後一刻，催票拉票固票。他也說，這是1場價值的選擇，要選擇認真打拚努力的人，而非貪心、離譜的人，再創新竹光榮。