台北市選情進入最後倒數階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚在基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場舉行選前之夜造勢晚會，現場湧入2.5萬人潮，民眾不畏雨勢，穿著雨衣揮旗吶喊，包括蔣萬安最高市政顧問、前台北市副市長李永萍，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹都到場助陣，黃呂錦茹一度講到忘我，工作人員對他揮手示意時間到，她還怒嗆，「不要再揮手了」，繼續替蔣萬安拉票。

李永萍致詞時表示，過去幾年，她了解各位心情的鬱悶，文化傳承被破壞，歷史被串改，壟罩在說謊黑暗負面能量的氛圍中，所以需要有眼光有國際觀年輕有活力能帶領我們，把台北市衝破烏雲的人，文化創新4個字談起來容易，做起來不容易，要承襲好的文化傳統，蔣萬安矽谷律師有國際經驗。

黃呂錦茹也帶領著12區後援會、區黨部主委和民眾服務社上台替蔣萬安拉票，她說，在3月初，蔣萬安成立台北市第一個後援會，從艱難的士林區開始，因為蔣萬安不一樣的風格，也眷顧到基層戰略；講到一半黃呂錦茹一度激情忘我，工作人員對他揮手示意時間到，她還怒嗆，「不要在揮手了」，繼續替蔣萬安拉票。