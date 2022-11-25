騎士見前方紅燈亮起，竟然牽車衝向橫向車道待轉區後，待該方向道路綠燈一向便催油門騎走。

這樣也行？有名騎士行經新北市新莊區新北大道與經化成路路口時，因紅燈亮起在停等時，竟然看見最右側有名騎士開始下車牽著機車往前衝，短短5秒左右，該騎士竟然「左轉成功」與在橫向路口待轉區停等的機車一起出發；網一見行車方式大罵「這樣也是違規，別亂學會出事」、「奇杷的行徑，自以為是，還是違規啊」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段34秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新莊區新北大道與經化成路路口，有名機車騎士行經該路段至路口停等紅燈時，此時，該騎士的直行車道僅亮起汽車可左轉燈號，然而，就在該左轉燈號要變成紅燈時，最右側有位騎士，竟開始牽著機車，衝往橫向化成路上的的機車待轉區，短短5秒鐘時間，該騎士竟然「左轉成功」與車流一起出發；提供行車紀錄器影片的頻道也在標題寫下「一看這流利的動作就知道是高手...」。

影片一出，網友紛紛留言表示「牽著左轉比較常見，這種牽著闖紅燈倒是滿少見的」、「這樣也是違規，別亂學會出事」、「怎麼一堆這種以為這樣不算闖紅燈，一樣1800啦」、「奇杷的行徑，自以為是，還是違規啊」、「這種偷雞法，好像也不行吧」、「前陣子一位阿伯才是猛到路口跳車跑+牽，左轉後立刻上車，速度之快」。