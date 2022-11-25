把握選前之夜，尋求連任的台東縣長候選人饒慶鈴、台東市長候選人陳銘風、縣議員候選人同時身兼國民黨部主委吳秀華以步行市區的方式催票。（蔡旻妤攝）

選前之夜感性催票 饒慶鈴、陳銘風、吳秀華台東市徒步掃街

把握選前之夜，尋求連任的台東縣長候選人饒慶鈴、台東市長候選人陳銘風、縣議員候選人同時身兼國民黨部主委吳秀華以步行市區的方式最後催票，各地鄉親好朋友熱情集結，帶著綻放台東藍、台東三冠王手舉牌，饒慶鈴懇託台東縣所有鄉親26日一定要出門，投下決定台東未來的1票。

位於四維路的饒慶鈴競選總部現場不斷湧入大量支持者，饒慶鈴行前表示，很高興在這選前最重要的夜晚，有那麼多的鄉親主動來支持，特地放下晚上休息的時間，來陪她走這一段最辛苦的路。

饒慶鈴感性地說，4年前的這個時間，她和大家也是從這裡開始出發，今天大家帶著肯定、信心再度陪她一起走，除了感謝，也將向大家承諾，不管明日的結果如何！她永遠是台東子弟，永遠以台東第一為方向。

饒慶鈴說，當然未來4年的執政，更將是讓台東綻放全世界為首要目標，所以她還是要懇託台東鄉親，縣長選舉一定要給2號慶鈴1票，台東市長選舉一定要給2號陳銘風1票，讓縣市合作並進，台東才能大步向前進。

隊伍行進間受到台東市區鄉親熱烈夾道握手歡迎，煙火鞭炮聲更是不斷，饒慶鈴感受到大家熱烈的支持，但也因為參與的民眾較多，炮火聲響絡繹不絕。在步行活動即將結束時，團隊也在現場向大家鞠躬道歉，對於競選期間讓鄉親們生活受到影響表示歉意。