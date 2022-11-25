民進黨台中市長候選人蔡其昌選前之夜在戶外圓滿劇場舉行，現場擠滿支持民眾。（張亦惠攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌選前之夜造勢今晚在圓滿劇場舉行，副總統賴清德站台強調，他第10次來幫蔡其昌助選，要給予十足支持、十分力量，從林靜儀及莊競程當選立委，他已經看到台中的改變列車開啟，呼籲鄉親支持蔡其昌當選就是改變台中，讓台中大進步。

蔡其昌選前之夜由立委邱議瑩及台中市議員陳世凱主持，邀請歌手談靜、黃妃現場熱力演唱，1984年奧運棒球國手趙士強到場相挺，在地立委張廖萬堅、何欣純、黃國書、林靜儀、莊競程同台拉抬聲勢，競總主委蘇嘉全、副總統賴清德助講力挺，圓滿劇場擠滿支持人潮，搖旗吶喊、熱情高喊「凍蒜」。

賴清德強調，他第10次來幫蔡其昌助選，他十足支持、十分力量要給蔡其昌，呼籲鄉親支持蔡其昌，讓台中大進步，從林靜儀及莊競程當選，他已經看到台中改變列車開啟，蔡其昌當選就是改變台中。

賴清德說，台中鄉親在2020年總統選舉57％支持蔡英文總統，呼籲如果肯定蔡英文在複雜的國際情勢、領導台灣大幅成長；疫情期間不但將傷害降至最低，工商也能發展，就支持蔡其昌。

賴清德批評，中央大力支持重大建設，包括捷運、會展中心、科學園區等，但現任市長盧秀燕對重大建設停頓，藍色捷運不但改變路線、還增加300多億預算，對台中人不公平，有「媽媽之名」，卻沒有「媽媽之心」，呼籲鄉親要支持用心打拼，勇敢、毅力的蔡其昌。