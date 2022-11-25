無黨籍桃園市長候選人鄭寶清直呼，若能當選桃園市長會好好持家，會把市長鄭文燦欠的錢全部還清。（陳夢茹攝）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清25日晚間舉行「就4挺在地，鄭寶清選前歡樂嘉年華」現場發送爆米花、麻糬及冰淇淋等，鄭寶清也戴上氣球帽子、墨鏡、手拿泡泡機進場，更大唱自創的饒舌歌，現場如同小型同樂會，支持者嗨翻送上粽子，盼能「包中」。鄭寶清表示，當初因為厭惡國民黨的威權統治而選擇加入民進黨，現在民進黨也變得威權，自己才憤而離開，初心不變，盼大家給自己機會，若能當選桃園市長會好好持家，更直呼會把市長鄭文燦欠的錢全部還清。

鄭寶清說，選舉倒數幾個小時，每天發生很多事情，這才得知原來桃園的市政有這麼多問題，若自己有幸當選桃園市長，一定會清廉打拚，為市民努力，也一再要求其他候選人要真心為選民好，否則天打雷劈。談及近期的心得，他說，這一路上遇到很多人支持，今天跑行程甚至有人衝出來喊加油、鼓勵的話，鄭寶清承諾，若當選桃園市長會做拚命三郎，完成一項項建設、規畫子孫的好未來。