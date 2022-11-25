國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」今晚登場，主辦單位晚間7點38分時宣布，現場已經超過2.5萬人；晚間8點46分再度宣布，已超過3.5萬人。從俯拍圖可見現場人山人海，有網友不禁喊，太壯觀了！感動。

蔣萬安今晚在基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場舉行選前之夜造勢晚會。現場超過44個後援會到場力挺，晚會開始後，仍有不少民眾入場。7點38分時宣布，現場已經超過2.5萬人；晚間8點46分再度宣布，已超過3.5萬人。

國民黨台北市長候選人蔣萬安25日晚間7時舉辦「奮戰勝選之夜」選前之夜造勢晚會，從俯拍圖可見現場湧進的人潮非常壯觀，(摘自蔣萬安粉專)

眾人高喊「翻轉台北」、唯一投給「6號蔣萬安」，而蔣萬安預計在9時17分大進場，9時30分致詞。國民黨主席朱立倫壓軸致詞。

蔣萬安今(25日)也在臉書粉專PO出選前之夜造勢晚會直播表示，一路走來，風風雨雨，明天過後，天將放晴。明天，我們手中的一票選擇了光明而非黑暗、支持了正直而非謊言、擁護了善良而非側翼，我們才能留給下一代陽光燦爛的台北！台北需要陽光力量，讓我們全力奮戰，走出陰霾，走向陽光！

網友紛紛表示，「太壯觀了！感動，高票當選」、「現場的朋友，你們真的很棒」、「好感動」、「雨後放晴藍天將再現，萬安當選當選」、「明天迎接勝選，令人感動的時刻」、「感動的時刻，加油加油」、「唯一支持6號蔣萬安，凍蒜凍蒜高票當選」、「1126一定要投6號，少您一票都不行」、「明天一定要出門投票，投讓台北萬事都安的萬安6666666666666」、「明天美好時光，高票當選，祝一帆風順」、「翻轉台北」。