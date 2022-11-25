黃珊珊選前之夜場地規模雖不敵藍綠兩黨，支持者熱情以及手上的發光手掌拍，仍點亮更有支持者將近30面小旗幟縫製成大旗揮舞，此次黃珊珊更發放國旗，讓現場國旗飄揚，而包括市場自治會長、防疫天使、防疫旅館經營者等市井小民上台演說，細數黃珊珊過往對市民的付出，更請來金曲歌后官靈芝與藝人于美人在台上大合唱「為愛癡狂」，炒熱現場氣氛。

黃珊珊過去因防疫旅館與民進黨候選人陳時中交鋒，金選前之夜直接請來首間防疫旅館大地清旅的經營者陳嘉文助講，陳表示，平心而論另兩位候選人都是很優秀的人才，但有一位需要先經過副市長訓練，另一位則跟世代有落差，且兩位有政黨利益爭議不斷，但黃珊珊不一樣，並大讚黃珊珊在疫情期間的堅持以及陪伴，帶領台北市走出疫情陰霾。

接著艋舺夜市自治會會長敏敏也上台感謝黃珊珊，更在台上流淚表示，感謝黃珊珊推動精進計畫，讓攤販從跑給警察追，變成合法攤販，從來沒有看過像他這麼和藹可親的副市長，希望能夠將黃珊珊送進市府，繼續陪伴大家。

于美人以引言人身份登台，強調大家不是藍的不是綠的，是台北人，更邀請官靈芝出場，兩人一起合唱為愛癡狂，並帶領台下一起合唱，將氣氛炒到最高點。