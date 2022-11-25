民進黨桃園市長候選人鄭運鵬「迎向勝利 北桃園選前之夜」今晚舉辦，目標全力衝高選票，蔡英文總統到場輔選，她表示，「我禮拜天來、禮拜二來、禮拜四來，我今天再來，因為我很想贏！」呼籲大家支持鄭運鵬。

「迎向勝利 北桃園選前之夜」湧入超過2萬支持者，桃園市政府政務官團隊等人也和黨籍市議員候選人一起上台。行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦也到場輔選。

行政院長蘇貞昌說，在選舉最後時刻，有3個請求，第一是拜託大家出來投票支持鄭運鵬，第二是支持蔡英文總統，讓蔡總統有繼續改革的力量。第三為支持18歲公民權，讓台灣和世界同步。

前副總統陳建仁表示，8年前桃園市民投下神聖一票，跟桃園市長鄭文燦一起創造奇蹟。他稱讚，鄭文燦用全力建設，讓桃園越來越好，桃園起初在六都不受注意，但是現在是六都第一名的城市。他也批評國民黨對手張善政在行政院任內不願幫助桃園，呼籲大家支持鄭運鵬，守護桃園的進步。

鄭文燦則說，因為鄭文燦當市長，鄭運鵬當立委，大家寫下8年桃園進步的好成績。鄭文燦細數政績，因為民進黨執政，讓桃園更好。他也批評張善政把選舉當成抹黑、吹牛比賽，好像桃園是落後城市，還要把竹圍漁港變成台版夏威夷。鄭文燦也準備8年來為桃園建設，走遍13區的工程帽，交接給鄭運鵬。

鄭運鵬表示，接下工程帽責任很重，但他不怕負責任。遇到最困難的事情，他就會告訴大家「有我在，請放心。」鄭運鵬也說，這次跟過去不一樣，這次不是鄭運鵬站出來就可以，需要所有好朋友站出來，讓他建設桃園、照顧桃園。

蔡總統說，「我要跟各位報告，我禮拜天來、禮拜二來、禮拜四來，我今天再來，因為我很想贏。大家想不想贏？我們想贏，是因為我們要讓桃園更好。」她說，大家一定要風雨無阻，走出家門，一起投票讓台灣發展進步。

蔡總統又說，對手每天都在抹黑、謾罵，但是政治不需要謾罵，也不需要抹黑，更不應該激起仇恨。蔡總統強調，不要製造對立，要做的就是去投票。用選票守住桃園進步，讓抹黑桃園的人知道，選舉的奧步無法成功。