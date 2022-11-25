高雄市長陳其邁25日在鳳山區競選總部旁空地舉辦《再拚4年．高雄起飛》選前之夜。（袁庭堯攝）

高雄市長陳其邁25日在鳳山區競選總部旁空地舉辦《再拚4年．高雄起飛》選前之夜。（袁庭堯攝）

高雄市長陳其邁25日在鳳山區競選總部旁空地舉辦《再拚4年．高雄起飛》選前之夜。（袁庭堯攝）

高雄市長陳其邁25日在鳳山區競選總部旁空地舉辦《再拚4年．高雄起飛》選前之夜。（袁庭堯攝）

2022九合一大選最終倒數，高雄市長陳其邁25日在鳳山區競選總部旁空地舉辦《再拚4年．高雄起飛》選前之夜，活動除了民進黨立委、議員到場相挺，也找來4名高雄學生呼籲支持18歲公民權，更邀請到知名樂團滅火器及歌手林宗興到場演唱，活動也在陳其邁大進場時氣氛沸騰到最高點。

陳其邁《再拚4年．高雄起飛》選前之夜由立委李昆澤、趙天麟及高市議員高閔琳等人主持，活動以原住民舞蹈表演開場，現場破萬名支持者到場相挺，陳其邁大進場時全場支持者揮舞競選旗幟，齊喊「陳其邁凍蒜！」，氣勢相當高昂。

高雄學生代表表示，18歲公民權的公民複決權門檻高達965萬張同意票，這是非常大的挑戰，許多學生、公民團體站上街頭，全台灣跑透透用不同的方式宣傳，呼籲民眾投下18歲公民權同意票，高雄從以前到現在都是民主之地，希望大家踴躍投票，支持18歲公民權。

立委林岱樺帶領群眾高喊「我高雄我驕傲！」。立委賴瑞隆表示，這幾年在陳其邁的帶領下，高雄大大進步，大家一定要繼續支持陳其邁，讓他破敗萬票當選，讓全台灣看見高雄。立委劉世芳表示，陳其邁2年拚4年大家有目共睹，希望大家支持陳其邁再帶領大家再拚4年。立委許智傑呼籲，陳其邁是在地市長，這2年拚得要死，拜託大家讓陳其邁再拚4年，讓高雄響叮噹。