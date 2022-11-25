陳時中選前之夜蔡英文姐夫現身。(曾薏蘋截圖)

陳時中選前之夜。(曾薏蘋攝)

民進黨台北市長候選人陳時中今晚「為台北挺身而出」選前之夜，百位學者連署支持陳時中，今晚也特別上台力挺，黨主席蔡英文總統的姊夫、台大經濟系特聘教授劉錦添也現身，疫情中心指揮官王必勝也在現場，不過這次不見他的妻子北榮神經醫學中心癲癇科主任尤香玉現身。

約莫晚上8時，天空不作美，主辦單位喊出目前現場人數約2.5萬人；今晚活動，談到18歲公民權，主持人立委莊瑞雄說，其他兩個陣營都在「博歹筊」，案子送到立法院，都對這個議題沒有興趣；他希望大家力挺年輕人。

此外，百位學者連署支持陳時中橋段，今天有人特別從海外回來上台力挺陳時中，包括台大數學系名譽教授楊維哲、前衛生署長李明亮、國師李鴻禧、中研院院士廖運範等50位，其中備受注目的是，蔡英文總統的姊夫、台大經濟系特聘教授劉錦添也在名單內。

之前傳出衛福部高層要求官員出席陳時中的選前之夜造勢活動；陳時中上此受訪強調，這他倒一無所悉，每個單位在下班的時候要做什麼，公務人員自有分寸；「但同仁來跟我一起鼓勵，我也是非常歡迎」。

今晚現場，看到王必勝坐在台下，不過10月初，王必勝出席陳時中競總成立時，與妻子尤香玉一起現身，面對媒體，兩人還大方一起拍照讚，不過今晚下著雨，王必勝旁邊的位子空著，並未看到尤香玉，王必勝還沒穿雨衣，坐在台下淋著雨。