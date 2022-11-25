嘉義市長候選人黃敏惠手舞足蹈，高喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人李俊俋偕泛綠議員候選人徒步進場，士氣昂揚。（廖素慧攝）

張秀華議員候選人高唱快樂出帆，氣氛歡樂。（廖素慧攝）

無黨籍戴寧走入人群拜票。（廖素慧攝）

嘉義市選前之夜造勢活動25日在中山路噴水圓環大車拚，雖然市長延期選舉，但爭取連任的市長黃敏惠、民進黨市長候選人李俊俋都為各自陣營的議員候選人拉抬聲勢，議員各顯神通拚氣勢及聲量，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節與雞排妹鄭家純婚紗裝出場，成為全場嬌點。

今晚選前之夜首次由市議員候選人當主角，各顯神通，藍軍張秀華高唱《快樂出帆》，營造歡樂氣氛；無黨籍戴寧走入人群拜票，民眾回應熱烈；綠營議員候選人黃盈智有龍獅戰鼓團鼓動氣勢；綠營議員候選人蔡文旭由小小助選員蔡小妹拿麥克風國、台語切換大喊「凍蒜」，稚嫩童聲，耳目一新。

黃敏惠搭戰車進場，全程高昂狂喊「凍蒜」，黃敏惠手舞足蹈搖擺，不斷揮手向群眾致意，宛如嘉年華會；李俊俋偕泛綠議員候選人徒步進場，高喊「民進黨加油，凍蒜、贏回嘉義」，士氣昂揚。

黃敏惠表示，雖然市長選舉延至12月18日投票，她扮演好母雞的角色，全力輔選國民黨提名的候選人，所以她陪黨提名議員候選人參加選前之夜造勢活動，希望國民黨「全壘打」，籲請選民踴躍出來投票，並支持18歲公民權複決入憲。

李俊俋說，他陪同民進黨提名的9位議員候選人及其他政黨的候選人參加選前之夜活動，希望議員全壘打、團結大勝利，也呼籲選民踴躍投票，選擇最好的人才，實現民主的真諦。

李俊俋說，這次嘉義市選舉很特殊，11月26日的議員選舉也很重要，團結大勝利以後就開始全力衝刺市長重行選舉，其實市長選舉已進行4個多月，只是延期至12月18日投票，他會利用多出來的這3周繼續論述市政建設及城市發展，也請選民認真思考嘉義市要往哪個方向發展，並再次呼籲選民11月26日及12月18日都要投票。