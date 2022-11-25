無黨籍台北市長候選人黃珊珊選前之夜25日晚上登場，雨越下越大，但仍有不少民眾冒雨湧入現場，為黃珊珊加油打氣，親民黨副主席張昭雄也來到現場，並連喊兩次，「主席宋楚瑜唯一強力支持黃珊珊」，主持人也順勢喊出「黃珊珊凍蒜」繼續炒熱現場氣氛，現場人數也來到近萬人。

黃珊珊選前之夜場地規模雖不敵藍綠兩黨，支持者熱情以及手上的發光手掌拍，仍點亮市府前廣場，而愈夜愈嗨，現場原準備約4500張椅子，但人數不斷增加，主辦單位則在台上高喊，人數已破萬。