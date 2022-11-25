國民黨基隆市長候選人謝國樑今（25）日在臉書指出，剛剛參加了選前大遊行，這是基隆的傳統，選前最後一個晚上，大家走上熱鬧街道向市民懇託的選舉盛會！即使下著雨，大家依然熱情激昂，是啊，我們雨都的子民一向風雨無阻、勇敢前行。等一下他還要跟馬總統再上戰車掃街，一起催票、拉票與固票！一起堅持奮戰到最後一刻！

謝國樑說，短暫休息的片刻，他有些內心話想來跟各位好朋友分享。很多人問他為何會想要參選基隆市長？他向市民朋友報告，這跟他從謝國樑變成了小愛爸爸有很大的關係。

謝國樑表示，因為小愛，他打開了生命另一扇窗，看到過去從來未曾看見，也難以想像的世界。成為小愛爸爸後，他明白真正的愛與幸福是人生中最重要的事，所以他參選的初衷，就是想要讓基隆人一起更好、更幸福。

謝國樑認為，基隆是台灣最北的城市，一向被貼上生活辛苦的標記，但基隆是國樑的家，也是小愛的家，他真心希望能為基隆創造更美好的未來。

謝國樑直言，就業、教育、醫療這三支箭已箭在弦上，為基隆勾勒的願景，他也已經充分準備好了，他真心也迫切想翻轉基隆的面貌，讓基隆的城市意象與風格有令人耳目一新的改變，讓基隆有感翻身，成為令基隆人驕傲、其他縣市羨慕的「台灣頭」！

謝國樑強調，打造基隆成為充滿希望與盼望的「科技有愛新城市」，他承擔市民的交託，也心繫市民的期盼，他已經準備好了。

謝國樑呼籲，今天大家早點休息，明天要請基隆的市民好朋友，請一定要投下您手中神聖的一票，請給他一個為基隆市民奉獻的機會。明天過後，他與支持他的市民朋友們將會一起攜手畫出基隆的全新風貌，一起讓基隆邁向新的時代！