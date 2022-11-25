選前一日，民進黨新北市長候選人林佳龍今（25）日在板橋區新府路舉辦「新北大翻新 板橋勝選之夜」，現場降下不小雨勢，台下眾多支持者揮旗吶喊，到晚間8時10分許，就現場觀察，椅子幾乎坐滿，約湧進數千名民眾，而從林佳龍競選辦公室釋出的空拍照來看，有些許支持者被擠到場邊，林佳龍競辦表示，現場約2萬人，仍持續湧入民眾。

明天就是投票日，由林佳龍陣營舉辦的「新北大翻新 板橋勝選之夜」在板橋新府路熱鬧展開，現場已有不少綠營大咖上台助講，包含前文化部長鄭麗君、前民進黨主席卓榮泰、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌等人，恩恩爸也現身，讓現場支持者一度沸騰，稍後樂團表演結束後，蔡英文總統、林佳龍就會上台，最後由賴清德副總統擔任壓軸。

據了解，現場椅子幾乎坐滿，但由於新府路區域較小，截至晚間8時10分，現場支持者萬人不到，而林佳龍競辦則喊出2萬名支持者，和新北市長侯友宜現場主持人喊出的7萬名支持者有較大差距。