台灣邊境解封後，各國旅行業者陸續來台踩線新景點、新玩法。日本JTB、HRS及阪急等主力旅行社高層主管及台灣部銷售主管等一行，親自來台踩線探路。交通部觀光局參山國家風景區管理處（簡稱參山處）25日表示，日本旅行業24日到中彰觀光圈參觀文化、藝術特色據點，包括台中國家歌劇院及台中文化創意產業園區等參訪踩線。

24日中午也在參山處陪同下，到充滿台灣古早味的「香蕉新樂園」餐廳品嘗台灣菜。踩線團希望透過實地參訪，了解更多吸引日本遊客的元素，帶進更多遊客到中台灣旅遊。

參山處表示，中彰觀光圈蘊含多元觀光主題旅遊，除農村野趣遊、酒莊野餐會、海牛採蚵、戶羽機關下午茶市集等，還有許多具有國際知名度的旅遊點，值得走訪參觀。

這次日本踩線團，特別到獲得普立茲克獎（Pritzker Prize）的日本建築大師伊東豐雄設計的台中國家歌劇院，以及前身是日治時期「大正製酒株式會社」、全台最大釀酒工場的「台中文化創意產業園區」等文化據點。

日本旅行業者一行9人，23日飛抵台灣，進行四天三夜的參訪遊程。24日先到台中國家歌劇院參訪，接著由參山處秘書林宜錚等人，接待到充滿台灣鄉土味意境的「香蕉新樂園」餐廳，品嘗道地美食玉米雞、金沙豆腐、剁椒魚片等，日本旅行業者讚不絕口，表示「非常美味」。

日本旅行業者強調，台灣和日本的距離，只有數個小時飛機行程，是日本國內學生到海外教學、旅遊重要路線之一，此行就是來台灣開發新路線，找尋含有日本元素的文化、藝術據點，豐富年輕學子視野，也拉近彼此的情誼關係。

參訪團24日下午繼續參訪自然科學博物館及寶覺寺等處，當晚返回台北，25日將繼續參訪迪化街、故宮博物院及忠烈祠等台灣著名景點。