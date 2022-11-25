選前之夜，民進黨雲林縣長候選人劉建國（前左三）主打斗六市區拜票，強調創造新雲林。（周麗蘭攝）

選前之夜，國民黨雲林縣長候選人張麗善25日晚上在斗六市與虎尾鎮徒步拜票，藝人白雲等人到場陪同，氣氛熱絡，展現快樂選舉、淨化選風氛圍。民進黨雲林縣長候選人劉建國則主打斗六市區徒步掃街拜票，強調「雲林團隊」要改變雲林、創造新雲林。

張麗善25日晚上6點在斗六市長候選人林聖爵聯合競選總部出發拜票，副縣長謝淑亞、林聖爵等人陪同，上千民眾在場高呼「當選」、「雲林加速前進」，張麗善登上宣傳車，感謝鄉親對她的支持，在她受到對手抹黑攻擊時不斷鼓勵她，這就是她最大的動力與信心。

藝人白雲、演員黃建群與苗真等人也到場陪同掃街，張麗善說，藝人朋友平時工作就是藉由表演帶給民眾快樂與希望，這與自己的競選主軸不謀而合，當縣長也是要讓雲林有可期待的未來，鄉親朋友才會發自內心的快樂與充滿希望。

張麗善表示，雲林人重感情、人情味濃，這次選前之夜徒步掃街，彰顯雲林人一步一腳印的踏實與勤奮，雲林人才是這次縣長選舉的最大咖，是她最強的後盾，而且每位縣民都是雲林的主角。

張麗善完成斗六掃街行程後，旋即趕往虎尾鎮，與前立委張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠等人繼續徒步拜票，懇託鄉親讓自己有機會繼續服務大家，用接下來的4年拚雲林未來的8年，讓「2030前進雲林」的願景政見落實兌現。

劉建國25日白天以車隊掃街，晚上6點回到斗六市競選總部，上千支持者陸續集結，約6點45分出發徒步掃街，沿著市區民生南路、大同路、中山路握手拜票，受到熱情相迎，支持者高喊「劉建國當選」、「劉建國加油」。

劉建國指出，選前最後衝刺，特別以徒步方式拜票展現團結與氣勢。此次雖是地方選舉，但與大家的生活、經濟等各方面息息相關，呼籲大家一定要踴躍出來投票，還有18歲公民憲法修正案的複決公投案，也請大家踴躍投票。