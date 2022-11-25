「R18.com」9月底突然發出關站公告，讓許多正版支持者傻眼。(圖／R18.com)

日本成立的合法線上成人影音平台「R18.com」在9月底無預警宣布即將關站，且已聲明不會退還費用，引發軒然大波，讓不少正版使用者哀鴻遍野，大罵被日本人當韭菜割，甚至有人表示，自己花了好幾萬買片支持正版，如今全部打水漂。

「R18.com」成立後也推出繁中版服務台灣用戶，成為台灣最大成人片線上串流平台，站方卻突然在9月底公告即將關站，從10月24日起停止販售產品，剛將在明年1月31日完全關閉，除了帳戶還有點數的可以申請退款外，用戶過往的消費一概不退，也不會轉移到其他網站。

站方聲明明年1月底完全關站，且不會退還使用者的花費，不少網友抱怨自己花了10幾萬，買了800多部片，現在全部打水漂。(圖／PTT)

消息一出引爆網友怒火，不少人在PTT留言諷刺：「您已成為正版的受害者」、「我在那邊買了800多片，現在要怎麼辦」、「有夠不負責任」、「日本人腦袋在裝甚麼」、「被日本人當韭菜割，笑死」、「這樣以後誰敢支持正版」、「你X的日本人，我買了600多片十幾萬丟水溝」、「這種白癡處理方式真的不要出來靠北大家找盜版看免錢」、「說關就關，還沒有任何補償方案，把大家都北七」、「日本人的腦袋真的很神奇，愛搞特規+封閉市場」、「完全看不懂日本人在幹嘛」、「我的VR片變空氣」。

對此AV達人「一劍浣春秋」也直言日方這種作法非常糟糕，嚴重影響到對正版的信心，他表示官方整天喊支持正版，還要女優錄製影片感謝打擊盜版的警察，結果用這種方法對待正版粉絲，還被其他人嘲諷買正版是北七，至少也該協助轉移到其他如FANZA、JKF AV+等平台或是退費給用戶，而不是叫買家吞下去，自己卻拍拍屁股直接走人，相當不妥。