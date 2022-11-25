選前最後一晚，台中市長盧秀燕25日晚間7時在原太原夜市空地，舉行「市長只有媽媽好」選前之夜，現場逾2萬5千人集氣力挺，很多支持者說搭乘雙十公車抵達晚會現場，晚間8點盧秀燕競選總部7位總幹事上台力挺，展現團結氣勢，同黨立委江啟臣說，無私奉獻市政，用父母心情照顧市民，一定要投給「媽媽市長」。

國民黨立委江啟臣表示，四年來市長盧秀燕很認真，為市民做事、守護台中，無論是防疫顧健康、拚建設、經濟，沒開工，她開工，還沒完工，她努力去完工，照顧長輩還有下一代，希望大家用選票支持盧秀燕。

立委楊瓊瓔說，她是一位非持棒的市長，她帶領台中市政建設成為全國模範都市，「我台中、我驕傲」說3次，希望她繼續為大家努力台中好，為了台灣好台中要更好。

前立委顏寬恒說，她是「說到做到的人」，她說恢復老人健保，她做到，育兒津貼、她做到了，前任沒做到的建設，她做到了，她關心市民，請選一個疼惜台中愛護台中的好市長。

市議員陳政顯說，請大家支持盧秀燕她用媽媽的眼光執政，照顧每一個階層；市議員吳瓊華說，盧秀燕是市民的「媽媽市長」請大家做她最大的後盾，投下神聖一票，讓她繼續守護台中。

市議員黃建豪指出，台中市是大家的故鄉，蔡英文在選舉期間來台中12次，但只有選舉才來那麼多次，市長盧秀燕一直守護台中市，「媽媽市長」重視下一代教育、文化，預算是六都最高，未來四年繼續拚。