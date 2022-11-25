國民黨新竹縣長候選人楊文科在竹東舉辦選前之夜，現場民眾熱情嗨翻。（邱立雅攝）

楊文科在竹東舉辦選前之夜，進場前接受民眾歡呼。（邱立雅攝）

新竹縣長候選人楊文科與竹東鎮長候選人張順朋舉起鳳梨、蘿蔔，希望好運旺旺來。（邱立雅攝）

國民黨新竹縣長候選人楊文科25日在竹東舉辦選前之夜，表達對鄉親的重視，也自豪展示4年來自己的政績，更榮被媒體評為招商王、賺錢王以及還債王的3冠王稱號，讓前來站台的前總統馬英九笑稱自己當年在台北當市長時，「也沒有楊文科厲害」，擔綱主持的藝人郭子乾更實踐4年前承諾，4年後再來站台支持。

楊文科選前之夜選在竹東鎮戲曲公園舉辦，現場吸引超過3000支持者，熱度爆棚，讓馬英九一上台就驚呼「人多到讓我嚇到了」。馬英九大讚楊文科在短短4年間，得到3冠王的奇蹟，讓他開玩笑稱還好楊文科生得比較晚，「不然自己就有危險了」，懇請台下民眾要讓楊文科高票連任。

新竹縣是科技重鎮，馬英九大讚楊文科出身中科、竹科，是最了解高科技需求的政治人物，同時也重視客家文化傳承，解決交通壅塞問題也有一套方案。新竹縣有了基礎，再進一步邁向全台科技首都，幸福竹縣絕對沒問題。

此次選前之夜選在竹東鎮，楊文科表達對在地鄉親的重視，他有許多的懇託，過去4年他認真打拚，得到媒體的3冠王的稱號，是對新竹縣政府最實在的肯定，他的目標就是拚經濟、重文教、享福利以及樂安居。

此外，楊文科表示還有許多建設要做，包括焚化爐、AI智慧園區、生命園區等，同時老人年金不脫不欠，學童聰明營養午餐也會繼續做，前面打好的基礎，他要發揚光大，未來再做4年，各項建設不會停止，相信新竹縣會更加美好。

最後楊文科懇託鄉親「一票都不能走」，他認為大家的每一票都很珍貴，拜託大家1人拉10票、10人拉100票、100人拉1000票，票票入匭，支持他與鎮長張順朋與黨籍候選人。楊文科也貼心提醒民眾，投票一定要記得口罩不能寫候選人名字，要換成沒有名字的口罩，還要記得帶身分證、印障、投票通知單。