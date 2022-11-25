現場湧入逾萬人，高喊挺善良。(蔡依珍攝)

現場湧入逾萬人，高喊挺善良。(蔡依珍攝)

現場湧入逾萬人，高喊挺善良。(蔡依珍攝)

九合一選舉明登場，國民黨桃園市長張善政選前之夜，晚間7點半在朝陽森林公園「挺善良」，支持者冒雨相挺，現場座無虛席湧入逾萬人，伯仲文教基金會董事長吳伯雄撐著拐杖上台，曝自己2個月前還在台大醫院急救，讚張善政就是孫運璿、李國鼎，呼籲大家支持有國際觀、能把桃園帶到新境界的張善政。

前高雄市副市長李四川笑說張善政和自己一樣「只會拿鐵錘，不會拿麥克風」，口才不好，但2人都是講實話、做實事，有做工程人的務實的特性，他回憶2015年擔任行政院祕書長，向閣揆毛治國推薦張善政當行政院副院長，張也確實表現出色，分析清楚、深入，強調桃園市國門之都，一定要有國際觀，尤其張當過全國最高行政首長，待人又和善，能夠聽所有人的建言，一定會好好聽市民心聲，面對、解決市民的問題。

李四川也諷刺，一個小小的地震就把桃園運動中心的天花板震下來還漏水，就是因為市政簡單的事，沒有用心認真地做，呼籲換成張善政，品質保證。

伯仲文教基金會董事長吳伯雄也以老縣長身分，在兒子、前縣長吳志揚陪同下登台，他感性說，自己已經84歲，2個月前還在台大急救，憑著對家鄉熱愛，這幾天忙著學走路，就是為了上台相挺，原本怕走不動，現在身輕如燕，笑說：「我發現自己年輕多了！」以後不要叫他「老老縣長」，叫他「雄哥」就好了。

吳伯雄細數桃園發展，是靠著前總統蔣經國一句「今天不做，明天會後悔」，力推高速公路和國際機場，把桃園帶到新的境界，孫運璿把張忠謀從美國請回來、李國鼎促成台積電正式成立，成為台灣的護國神山，台灣就是需要這樣一心一意為台灣在國際上找出路的科技人才，他終於發現有人跟他很像，那個人就是張善政。

吳伯雄說，張善政是科技部的部長、理工方面的專家，「今天張善政先生送到我們門口了！」呼籲大家抓緊機會，讓他好好把桃園開發到新的境界，替桃園打開國際定位，並透過張的人格特質，帶動桃園新的風氣，不是專門搞鬥爭、搞對立，分裂台灣，真的從世界的觀點來考慮國家和桃園。

「挺善良，張善政選前之夜」包含黨主席朱立倫、議長邱奕勝、前高雄副市長李四川、中廣董事長趙少康、總統府前副祕書長羅智強與4位黨籍立委都將現身助講，展現藍營大團結氛圍，全力搶攻北桃園選票。