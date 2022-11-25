《阿凡達：水之道》公開角色海報，左為凱特溫絲蕾飾演的洛納；右為雪歌妮薇佛飾演的綺莉。（迪士尼提供）

《阿凡達：水之道》公開角色海報，左為克里夫柯提斯飾演的東諾瓦力；右為_史蒂芬朗飾演的柯邁斯。（迪士尼提供）

電影《阿凡達：水之道》即將上映，最新預告呈現更多主角傑克與奈蒂莉和他們的子女「蘇里一家」，因面臨地球人回到潘朵拉星反擊的猛烈侵襲，而被迫騎乘靈鳥從雨林家園逃到與世隔絕的壯麗環礁境地避難，並必須向礁民部落學習與海洋共存的環礁生活，包括駕馭能令他們遨遊海底的奇獸，以及團結一心抵禦對抗地球人的精彩決戰，令人目不暇給、大呼過癮！

同步公開的角色海報呈現九名主要角色的獨立造型，包括柔伊莎達娜飾演的奈蒂莉、山姆沃辛頓飾演的蘇傑克、雪歌妮薇佛的全新少女角色綺莉，以及蘇里一家的兒子婁克與人類養子蜘蛛蘇科羅，加上由克里夫柯提斯飾演的礁民部落首領東諾瓦力，和由凱特溫絲蕾飾演的妻子洛納、他們的女兒喜芮亞，以及以化身阿凡達全新造型起死回生的大反派將軍柯邁斯，揭曉更多驚喜主要角色。

男主角山姆沃辛頓日前接受美國ABC頻道新聞訪問，被問到親身潛水拍攝水中場景時，大呼艱難的不只是憋氣：「在水中無法用言語演出痛徹心扉的內心戲，只能靠肢體動作來傳達真實情感，光是在陸地上表演內心戲就很困難了。」詹姆斯卡麥隆於2012年駕駛單人潛水艇「深海挑戰者號」、潛入海面下超過十公里的地球最深海溝「馬里亞納海溝」，成為抵達地球最深處的史上第一人，雖然讓《阿凡達：水之道》延宕至距離首集長達13年，卻也令他完成身為「海洋癡」的畢生夢想，並獲得本集故事靈感。台灣預售票將在12月2日開賣，電影將於12月14日（三）晚場起搶先全美在台上映。

而板橋、高雄威秀影城為了迎接《阿凡達：水之道》年度大片雙雙升級，將IMAX投影設備將更換為IMAX®雷射系統，影迷從一根針落地到宇宙爆炸，各種細節都能精準掌握，屆時影迷肯定能看出IMAX®雷射系統將的絢麗的畫面與驚人音效，用最高規格體驗年度大片。威秀也即將在12月2日中午開放預售票購買。