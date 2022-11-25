中華企業射箭聯賽4年 (以下稱企聯射箭4年)頒獎典禮25日於台北凱達大飯店圓滿落幕！今年賽季標語「企聯射箭 屏氣凝神與你相箭！」經歷了半年的激戰，選手們拚盡全力，爭奪企聯射箭四年各大榮耀，各項榮耀皆獎落各家。

箭林之后由新竹市愛山林郭紫穎拿下，箭林之王由寒舍集團魏均珩連續蟬聯，黃金混雙由協會青年隊的劉泰言及蘇思敏兩人搭檔獲得，女子天團由彰化銀行邱意晴、李彩綺、張心怡拿下，男子天團由協會青年隊郭昱承、蔡明修、鄭祥輝拿下。

企聯射箭4年總冠軍由新北凱撒奪冠，不僅以一分之差打贏昔日王者寒舍集團，更是勇奪隊史首冠，頒獎時中華企業射箭聯盟副會長兼新北凱撒領隊宋守智表示：「此冠新北凱撒已經一『箭』磨了多年，最終，我們辦到了。」激起現場掌聲四起。

企聯射箭4年的結束，為台灣射箭的里程碑又更跨了一步，未來也令人對於企聯射箭5年引起無限遐想，精彩可期！企業射箭聯賽4年頒獎典禮今於凱達大飯店，在教育部體育署、各縣市政府與眾協辦單位支持下圓滿落幕，為企業射箭聯賽4年拉起完美的謝幕。