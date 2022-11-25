國民黨台南市長候選人謝龍介在小東公園舉辦「翻轉台南」選前之夜晚會，邀請在地表演團體演出。（洪榮志攝）

選前之夜，國民黨台南市長候選人謝龍介在小東公園舉辦「翻轉台南」晚會，上千民眾到場參與。（洪榮志攝）

選前一夜，國民黨台南市長候選人謝龍介在北區小東公園舉辦「翻轉台南」選前之夜晚會，上千支持者情緒高昂、搖旗吶喊，力拚「三十年投一次輪替」。謝龍介表示，台南必須改變，才能得到幸福，呼籲鄉親相信他1次，「給我4年，我給你幸福40年。」

「謝龍介，凍蒜！國民黨，全壘打！」謝龍介的「翻轉台南」晚會，國民黨祕書長黃健庭、立委陳以信、前立委高思博、前高雄市政府新聞局長王淺秋等人都到場助講，黨籍市議員候選人蔡宗豪、童小芸、林燕祝等人也上台爭取支持，眾人輪番批評民進黨在台南市執政30年，弊案連連，呼籲支持者用選票下架民進黨。晚會也邀請多個區婦女會、舞蹈社等在地團體登台表演，希望淡化選戰的火藥味，營造歡樂的氛圍。

謝龍介認為，台灣最有力的武器是民主制度，這是不分黨派的；兩岸制度不同，沒有任何人可以出賣台灣，但每逢選舉就有人進行這種操作，實在令人心痛。「他們說是民主就是民主，不是民主就不是」，但一個城市30年沒有輪替，這是民主嗎？

謝龍介指出，這個城市已經漸漸萎縮，需要大家一起灌溉、供給養分，否則跟不上其他城市。像其他城市都很照顧老人長輩，只有台南的老人家不敢出聲，「啞巴壓死兒子」，因此他提出老人健保免費、營養午餐免費，這是為了照顧老人、小孩，但卻被批評是「敗家政策」，「難怪你不用照顧，反正不做事，大家都還會投票給你」，台南人聽到不生氣嗎？

謝龍介強調，台南已經30年沒有輪替，面對官商勾結的市政府，很多人都期待此次可以輪替。台南必須改變，才能得到幸福，但改變不只是他的問題，要選個有魄力的市長，就需要一群有魄力的市民，呼籲鄉親相信他1次，「給我4年，我給你幸福40年」。